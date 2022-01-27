«Газпром»: в Европе осталось меньше 30% запасов газа, что низвело их запасы до исторического минимума

Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до исторического минимума, из них отобрано уже больше 70% закачанного летом топлива, сообщает госкорпорации «Газпром». При этом, по данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе выросла на 20% и превысила отметку $1100 за 1000 кубометров. Резкий рост цен на газ в Европе начался весной прошлого года. Главной причиной энергетического кризиса стал просчет региональных властей при попытке перехода на возобновляемые источники энергии.

Так, по данным РИА Новости, меньше всего запасов голубооко топлива на Украине — 23% запасов газа, в Австрии 25%, Нидерландах — 29%, Болгарии — 35%. Чуть выше 40% запасов в Германии, Бельгии, Румынии, Чехии. Самый большой запас пока у Португалии — 82%.