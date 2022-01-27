Z Архив новостей новости
5 26 6 1301
13:45, 27 января 2022

«Газпром»: в Европе осталось меньше 30% запасов газа, что низвело их запасы до исторического минимума

Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до исторического минимума, из них отобрано уже больше 70% закачанного летом топлива, сообщает госкорпорации «Газпром». При этом, по данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе выросла на 20% и превысила отметку $1100 за 1000 кубометров. Резкий рост цен на газ в Европе начался весной прошлого года. Главной причиной энергетического кризиса стал просчет региональных властей при попытке перехода на возобновляемые источники энергии.

Так, по данным РИА Новости, меньше всего запасов голубооко топлива на Украине — 23% запасов газа, в Австрии 25%, Нидерландах — 29%, Болгарии — 35%. Чуть выше 40% запасов в Германии, Бельгии, Румынии, Чехии. Самый большой запас пока у Португалии — 82%.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 221 6 19495 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 109 6 10763 22.01
Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 117681
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 148 6 17014 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 45 6 6185 26.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43938 21.01
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Война ультиматумов как предвестие большой войны Ответы США и НАТО со знанием силы показывают их готовность к миру и войне в равной степени и полностью переводят игру на Путина. От него сейчас зависит выбор направления движения…

5 81 6 14445 11:44
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Когда понимаешь, что война у них в головах. «Привет Алекс!» Зеленскому ох как нужна война на Востоке Украины и неважно с каким результатом. Ему нужна победа и сострадания Европы, да тут ещё и Порошенко вернулся, а недалеко и выборы…

5 34 6 6102 26.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6363 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 118 6 22642 26.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 144 6 27745 25.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 258 6 49766 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 182 6 37482 22.01
Новости

Дмитрий Медведев: Предложения РФ по гарантиям безопасности не жесткие, но очень конкретные По его мнению они фиксируют озабоченности страны…

5 26 6 5509
Новости

Глава МВД Украины подтвердил задержание солдата, который расстрелял людей в Днепре Его задержали в Днепропетровской области…

5 26 6 5511
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 186 6 39456 23.01

Популярное за неделю

Новости

Бывший американский дипломат Марк Фогель арестован в России На него заведено дело о контрабанде наркотиков, сообщили в МВД…

5 40 6 15487
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 73 6 86381 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 6855 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 182 6 271404 20.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Сколько у нас украли? Сколько у нас украли? Почему учительница в Питере в конце 1970-х годов, в дремучем совке, могла купить на свою зарплату больше товаров, чем сейчас? Разбираем на примере трат героини «Иронии Судьбы»...

5 56 6 63851 25.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9406822
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5148983

Сегодня в эфире