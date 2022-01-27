Gulagu.net: Во ФСИН подтвердили передачу функций администрации тюрьмы в Саратовской обл. заключенным, пыток не нашли

Во ФСИН подтвердили передачу функций администрации тюрьмы в Саратовской области ее заключенным, но пыток не нашли. Такие выводы по итогам проверки содержатся в докладе, опубликованном проектом Gulagu.net.

В докладной записке руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву ничего не сказано о пытках в саратовских колониях, которые и стали поводом для проверки. Указано только, что их работа признана неудовлетворительной. В качестве основания для такой оценки были приведены факты нескольких нарушений, в том числе передача полномочий сотрудников тюрьмы заключенным, фактическая выплата трудящимся осужденным зарплаты в 5 раз меньше минимальной по стране, а в некоторых учреждениях она составляла около 37 рублей в месяц. В качестве мер, которые нужно предпринять для исправления ситуации, указана установка прослушивающей аппаратуры в комнатах для свиданий родственников с заключенными, а также необходимость проводить с ними личные беседы.

Ранее бывший осужденный, отбывавший наказание в колонии в Саратовской области, передал правозащитникам проекта Gulagu.net десятки гигабайт документов, фотографий и видео с пытками заключенных. Сотрудников регионального ФСИН уволили. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин указал, что самое важное в докладе то, что была признана организация группы заключенных, которые издевались над осужденными под покровительством администрации тюрьмы.