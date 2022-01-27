Z Архив новостей новости
5 8 6 2742
13:05, 27 января 2022

Gulagu.net: Во ФСИН подтвердили передачу функций администрации тюрьмы в Саратовской обл. заключенным, пыток не нашли

Во ФСИН подтвердили передачу функций администрации тюрьмы в Саратовской области ее заключенным, но пыток не нашли. Такие выводы по итогам проверки содержатся в докладе, опубликованном проектом Gulagu.net.

В докладной записке руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву ничего не сказано о пытках в саратовских колониях, которые и стали поводом для проверки. Указано только, что их работа признана неудовлетворительной. В качестве основания для такой оценки были приведены факты нескольких нарушений, в том числе передача полномочий сотрудников тюрьмы заключенным, фактическая выплата трудящимся осужденным зарплаты в 5 раз меньше минимальной по стране, а в некоторых учреждениях она составляла около 37 рублей в месяц. В качестве мер, которые нужно предпринять для исправления ситуации, указана установка прослушивающей аппаратуры в комнатах для свиданий родственников с заключенными, а также необходимость проводить с ними личные беседы.

Ранее бывший осужденный, отбывавший наказание в колонии в Саратовской области, передал правозащитникам проекта Gulagu.net десятки гигабайт документов, фотографий и видео с пытками заключенных. Сотрудников регионального ФСИН уволили. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин указал, что самое важное в докладе то, что была признана организация группы заключенных, которые издевались над осужденными под покровительством администрации тюрьмы.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 221 6 19495 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 109 6 10763 22.01
Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 117681
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 148 6 17014 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 45 6 6185 26.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43938 21.01
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Война ультиматумов как предвестие большой войны Ответы США и НАТО со знанием силы показывают их готовность к миру и войне в равной степени и полностью переводят игру на Путина. От него сейчас зависит выбор направления движения…

5 81 6 14445 11:44
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Когда понимаешь, что война у них в головах. «Привет Алекс!» Зеленскому ох как нужна война на Востоке Украины и неважно с каким результатом. Ему нужна победа и сострадания Европы, да тут ещё и Порошенко вернулся, а недалеко и выборы…

5 34 6 6102 26.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6363 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 118 6 22642 26.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 144 6 27745 25.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 258 6 49766 22.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я не угрожаю, а констатирую факты Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР…

5 182 6 37482 22.01
Новости

Дмитрий Медведев: Предложения РФ по гарантиям безопасности не жесткие, но очень конкретные По его мнению они фиксируют озабоченности страны…

5 26 6 5509
Новости

Глава МВД Украины подтвердил задержание солдата, который расстрелял людей в Днепре Его задержали в Днепропетровской области…

5 26 6 5511
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 186 6 39456 23.01

Популярное за неделю

Новости

Бывший американский дипломат Марк Фогель арестован в России На него заведено дело о контрабанде наркотиков, сообщили в МВД…

5 40 6 15487
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 73 6 86381 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 6855 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 182 6 271404 20.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Сколько у нас украли? Сколько у нас украли? Почему учительница в Питере в конце 1970-х годов, в дремучем совке, могла купить на свою зарплату больше товаров, чем сейчас? Разбираем на примере трат героини «Иронии Судьбы»...

5 56 6 63851 25.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9406822
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5148983

Сегодня в эфире