Песков: Отправка оружия на Донбасс — это новое предложение, президент знает, что в «Единой России» есть такое мнени

Президенту РФ Владимиру Путину известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», разделяет ли мнение президент о необходимости помогать оружием данным республикам, Д.Песков ответил: «Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для «Единой России». Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы», — сказал он.

Отвечая на вопрос, это что-то новое или Россия уже помогала оружием непризнанным республикам, пресс-секретарь ответил: «Что-то новое».

Песков отметил, что предложение депутатов о помощи ЛНР и ДНР с вооружением подчеркивает то, насколько болезненно воспринимается сложившаяся на Украине ситуация российскими депутатами.