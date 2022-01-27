Кремль призвал не спешить с выводами по ответам США на предложение России о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что поводов для оптимизма не так много, но воздержался от конкретных оценок. Глава государства уже ознакомился с ответом. Москва не будет затягивать с реакцией, но ждать ее молниеносно не стоит, сказал Песков.

Ответ США И НАТО был получен накануне, но официально пока не обнародован. В целом, в Госдепе говорят, что документы повторяют то, что уже было сказано публично. Из этого следует, что ждать обещаний о нерасширении НАТО на восток России не стоит.