В Кремле считают серьезной угрозу властей США, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из Вашингтона

В Кремле считают серьезной угрозу властей США, которые поставили вопрос об отъезде российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона. Это может произойти в случае невыполнения условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.
2022-01-27T12:58:02+03:00
2022-01-27T13:38:34+03:00
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12:58, 27 января 2022
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