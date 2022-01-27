Заксобрание Петербурга предложило Госдуме поправки к закону об иноагентах

Заксобрание Петербурга предложило Госдуме присваивать статус СМИ-«иноагентов» только по решению суда и после предварительного уведомления. Депутаты предложили, чтобы сумма иностранных средств, за которые можно получить статус, превышала 50 тыс. руб. Кроме того, предложено разработать порядок выхода из реестра при отсутствии финансирования в течении года. Поправки планировалось направить в Госдуму как законодательную инициативу городского парламента. Однако в итоге предложения отправили письмом, рассчитывая, что примут «хотя бы одну поправочку».