Стало известно местонахождение фотографа штаба Навального* Александра Струкова

Около 12 часов дня 26 января Струкова задержали у его подъезда. Затем к нему домой вломились порядка 20 силовиков и провели обыск, изъяли компьютер. В рамках какого дела это происходило не сообщается. Матери Струкова силовики заявили, что молодой человек публиковал в социальных сетях посты, «оскорбляющие власть».
Александр Струков работал фотографом в городском штабе Навального* во время избирательной кампании 2018 года.
* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена
** — власти РФ считают иноагентом