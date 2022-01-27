Спустя 16 часов после задержания московской полицией стало известно местонахождение фотографа штаба Навального* Александра Струкова. После многочисленных звонков правозащитников и активистов, его матери сообщили, что он находится в московском ИВС в Марьино. Струкова увезли в отделение полиции в 19:00 часов 26 января после обысков, сообщает ОВД-Инфо**.

Около 12 часов дня 26 января Струкова задержали у его подъезда. Затем к нему домой вломились порядка 20 силовиков и провели обыск, изъяли компьютер. В рамках какого дела это происходило не сообщается. Матери Струкова силовики заявили, что молодой человек публиковал в социальных сетях посты, «оскорбляющие власть».

Александр Струков работал фотографом в городском штабе Навального* во время избирательной кампании 2018 года.

* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена

** — власти РФ считают иноагентом