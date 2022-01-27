В РФ выявлены рекордные за всю пандемию более 88,8 тыс. случаев коронавируса, — сообщает Оперштаб. В Москве зафиксировано 26,5 тыс. заболевших covid-19 за сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Скончались за сутки в России 665 человек.