В РФ выявлены рекордные за всю пандемию более 88,8 тыс. случаев коронавируса, — сообщает Оперштаб. В Москве зафиксировано 26,5 тыс. заболевших covid-19 за сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Скончались за сутки в России 665 человек.
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В РФ выявлены рекордные за всю пандемию более 88,8 тыс. случаев коронавируса, — сообщает Оперштаб. В Москве зафиксировано 26,5 тыс. заболевших covid-19 за сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Скончались за сутки в России 665 человек.