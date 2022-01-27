В чеченской полиции рассказали, что состояние Заремы Мусаевой удовлетворительное, жалоб от неё не поступало

В Instagram ЧГТРК «Грозный» появилось видео, на котором уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев позвонил в дежурную часть МВД ЧР и поинтересовался самочувствием Заремы Мусаевой. Сделал он это после просьбы Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Зрителю не показывают, какой номер набирает Солтаев. По телефону ему ответили, что состояние Заремы, которая сейчас находится в спецприемнике, оценили как удовлетворительное, жалоб от женщины не поступало, в медосмотре она не нуждается. Также голос по телефону сообщил, что Зарему Мусаеву, страдающую сахарным диабетом, обеспечивают жизненно необходимым инсулином. В завершении разговора чеченский омбудсмен сказал дежурному по фамилии Мусалимов, что будет иногда звонить и интересоваться состоянием арестованной.

23 января стало известно, что супругу экс-судьи Верховного суда Зарему Мусаеву поместили в спецприемник на 15 суток за нападение на чеченского полицейского. Изначально, 20 января, Мусаеву доставили в Грозный в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

Источник видео: instagram groznytv