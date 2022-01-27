Бывший американский дипломат Марк Фогель арестован в России

МВД обвинило бывшего американского дипломата Марка Фогеля в контрабанде наркотиков. Он уже арестован.

Пользуясь своим дипломатическим статусом до весны прошлого года, Фогель мог организовать канал поставок запрещенных веществ в Россию, чтобы в дальнейшем продавать их в элитной англо-американской школе, утверждают силовики. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, приобретении, хранении и перевозке наркотиков. За это обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд решил арестовать Марка Фогеля, поскольку, как отметили в МВД, он мог скрыться от следователей в посольтсве.

В ведомстве также подчеркивают, что сразу после возбуждения уголовного дела провели обыски в квартире бывшего дипломата, однако его супруга успела избавиться от улик. На камерах видеонаблюдения якобы видно, как она вынесла из дома некий сверток, а затем выбросила его в мусорный бак, а спустя еще некоторое время вернулась и вынесла его за пределы жилого комплекса.

Марка Фогеля вместе с женой задержали летом прошлого года прямо в аэропорту Шереметьево. При обыске у него в сумке нашли марихуану и масло каннабиса.