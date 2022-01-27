Адвокат Юрия Жданова рассказал о плохих условиях содержания в ярославском СИЗО 1

Адвокат Юрия Жданова — отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией* Владимир Воронин рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о нечеловеческих условиях содержания заключенных в ярославском СИЗО 1.

По словам В.Воронина, накануне в это СИЗО был доставлен Юрий Жданов — отец бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

«За 10 месяцев у Юрия Жданов достаточно богатый опыт поездок по изоляторам. Он был в Ростове-на-Дону, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, в Архангельске, теперь он в Ярославле. И он сказал, что это самое худшее по условиям содержания СИЗО, потому что хуже у него никогда не было. То, что там не выдается постельное белье, не выдают принадлежности столовые приборы, он ест баланду из банки из-под майонеза одноразовой пластиковой ложкой. У арестантов есть какая-то посуда, и они делятся друг с другом — поел, помыл, передал другому. Одна из больших проблем — это крысы, которые там бегают. (:) Санузел там в ужасающих условиях, потому что там находится крысиная нора, и постоянная влажность, пол разбит, и находится там невозможно», — рассказал адвокат.

В.Воронин также отметил, что в камере, где находится 10 заключенных, в потолке и стене дыры.

При этом, по словам адвоката, Ярославский ФСИН опроверг эту информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

«Я склонен верить Юрию Павловичу, какой смысл ему меня обманывать. Он же не жаловался на условия подобные в других изоляторах. Были жалобы, но он меньше находился в предыдущих изоляторах. И я не вижу смысла, ему сообщать мне неправду. А сообщение ФСИНа как нам известно по сообщениям СМИ, оно достаточно коррумпированное, и не самое ведомство, которое у нас есть, поэтому я им не доверяю», — отметил он.

По словам В.Воронина, были поданы жалобы в ярославскую прокуратуру, уполномоченному по правам человека, в ярославский ОНК, ярославский ФСИН.

«Я жду ответов, и надеюсь, что пройдет проверка, и людей перестанут содержать в таких ужасающих нечеловеческих условиях», — сказал он.

В.Воронин считает, что необходимо пригласить для осмотра условий содержания заключенных в данном СИЗО представителей ОНК Ярославской области.

«Было бы хорошо, чтобы человек из местного ОНК прошел бы в эту камеру и посмотрел. Там есть несколько корпусов, где люди сидят на постоянной основе. А Юрий Павлович находится в так называемом пересыльном корпусе. Он транзитом следует через это СИЗО, поэтому он там на некоторое время. И он жалуется на условия именно в этом корпусе. И было бы хорошо, чтобы пустили человека из ОНК, чтобы он мог посмотреть, выйти и сказать, что это неправда», — сказал он.

Ранее Ю.Жданов был условно осужден по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Позже приговор был изменен, Жданова отправили в СИЗО Нижнего Новгорода, а оттуда уже перевели в Ярославль.

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