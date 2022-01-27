«Работа.ру»: 78% россиян считают себя трудоголиками

78% россиян считают себя трудоголиками, — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». 41% из них ответили, что видят себя трудоголиками время от времени. Тех, кто не считает себя таковыми, больше среди работников IT, отрасли строительства и охраны.