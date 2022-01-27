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Эксклюзив Эха 08:54, 27 января 2022

Сегодня в «Геликон-опера» состоится вечер «Хранитель памяти», где вручат премии за сохранение памяти о Холокосте

Сегодня в театре «Геликон-опера» состоится вечер «Хранитель памяти», где вручат премии за сохранение памяти о Холокосте. Об этом «Эху Москвы» рассказала исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая.

«27 января в московском театре «Геликон опера» состоится ключевое мероприятие недели памяти жертв Холокоста, вечер «Хранитель памяти». На этом вечере российский еврейский конгресс, организатор этого вечера и недели памяти, будет вручать награды, премии людям которые внесли значительный вклад в дело сохранения памяти о Холокосте. В этом году будет 5 номинантов, пока их имена я оставлю нераскрытыми», — сообщила она. Лауреатами премии в прошлом становились Валентина Матвиенко, Дмитрий Бергман, Алексей Федорченко, Алла Гербер.

А. Бокшицкая рассказала о важности проведения недели памяти. «Неделю памяти жертв холокоста мы проводим в восьмой раз и в этом году она проходит не только в Москве, она проходит в 80 регионах России. Для нас является крайне важным говорить о событиях уже многолетней давности для того, чтобы об этом не забывали. Мы считаем, что Холокост, конечно, не является только еврейской трагедией, по своему масштабу это была трагедия против человечности, простив человечества. И мы считаем, что, помня о событиях, говоря о них, вспоминая о жертвах, мы даем некий шанс будущему поколению избежать повторения подобной трагедии», — заключила она.



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