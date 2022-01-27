Медведев: РФ и КНР не стремятся к военному союзу, но уровень отношений стран влияет на международную расстановку сил

Россия и Китай не стремятся к военному союзу, но уровень отношений двух стран влияет на международную расстановку сил, — это заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что отсутствие военного союза между странами не исключает кооперации в военно-технической сфере.
2022-01-27T08:09:45+03:00
2022-01-27T08:09:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:09, 27 января 2022
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