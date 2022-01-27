Глава МИД КНР призвал Блинкена серьезно отнестись к закономерным озабоченностям России по безопасности

Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР риски, которые могут возникнуть из-за эскалации на Украине. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И заявил, что для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению Минских договоренностей.