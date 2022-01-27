Глава МИД КНР призвал Блинкена серьезно отнестись к закономерным озабоченностям России по безопасности

Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР риски, которые могут возникнуть из-за эскалации на Украине. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И заявил, что для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению Минских договоренностей.
2022-01-27T07:59:47+03:00
2022-01-27T07:59:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:59, 27 января 2022
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