Суд приговорил троих жителей Новокузнецка к лишению свободы за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

Суд в Кузбассе приговорил троих жителей Новокузнецка к лишению свободы на сроки от трех до шести лет за хищение 311 млн рублей у концерна, производящего оборудование для угольной промышленности. По данным ТАСС, речь идет о филиале немецкого концерна Becker Mining Systems.
2022-01-27T07:54:41+03:00
2022-01-27T07:54:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:54, 27 января 2022
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