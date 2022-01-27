Суд приговорил троих жителей Новокузнецка к лишению свободы за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

Суд в Кузбассе приговорил троих жителей Новокузнецка к лишению свободы на сроки от трех до шести лет за хищение 311 млн рублей у концерна, производящего оборудование для угольной промышленности. По данным ТАСС, речь идет о филиале немецкого концерна Becker Mining Systems.