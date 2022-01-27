РБК: Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета

Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета, — сообщает РБК. В частности, ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков. РБК сообщили, что в аппарат правительства предложения поступили.