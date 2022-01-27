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07:29, 27 января 2022

РФ завершила перебазирование истребителей Су-35 с Дальнего Востока в Белоруссию на учения

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 с Дальнего Востока в Белоруссию на учения «Союзная решимость-2022». После ознакомления с маршрутами полетов в белорусском воздушном пространстве они заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования системы ПВО Союзного государства, — рассказали в Минобороны.


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