Власти Перу вводят в столице страны режим ЧС из-за роста преступности

Власти Перу вводят в столице страны Лиме режим ЧС из-за роста преступности. Во время действия режима будет ограничена часть гражданских прав, в том числе право на личную неприкосновенность и свободу собраний. Полиции при необходимости можно будет прибегать к помощи военных.