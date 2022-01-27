Власти Перу вводят в столице страны режим ЧС из-за роста преступности

Власти Перу вводят в столице страны Лиме режим ЧС из-за роста преступности. Во время действия режима будет ограничена часть гражданских прав, в том числе право на личную неприкосновенность и свободу собраний. Полиции при необходимости можно будет прибегать к помощи военных.
2022-01-27T07:19:24+03:00
2022-01-27T07:19:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971198-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:19, 27 января 2022
Загрузка комментариев...