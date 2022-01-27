Дмитрий Медведев: Предложения РФ по гарантиям безопасности не жесткие, но очень конкретные

По его мнению они фиксируют озабоченности страны.

Речь идет о том, что в какой-то момент, если, например, та же самая Украина вступает в НАТО, у нас появляется прямо на границе с Российской

Федерацией новая военная база и новые виды ударных вооружений. Это уже даже не Польша, понимаете?" — пояснил Медведев.

«В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам», — отметил он.