МО РФ: Завершилась переброска российских истребителей Су-35С в Белоруссию

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.

На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, а на втором — будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму. Учения завершатся 20 февраля.