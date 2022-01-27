В Каталонии депутаты помиловали более 700 женщин, казненных за колдовство с 15 по 18 века

Женщины также подвергались пыткам, передает BBC. Некоторые активисты сейчас предлагают назвать улицы именами некоторых из казненных женщин.
Ранее решение о помиловании также вынесли в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.
Источник фото: BBC
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Женщины также подвергались пыткам, передает BBC. Некоторые активисты сейчас предлагают назвать улицы именами некоторых из казненных женщин.
Ранее решение о помиловании также вынесли в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.
Источник фото: BBC