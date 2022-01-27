Оппозиция Венесуэлы обратиться в Верховный суд страны, чтобы вновь собрать подписи за референдум об отставке Мадуро

Об этом сообщил представитель движения Никмер Эванс.

По словам Эванса, сторонники отставки Мадуро призывали граждан не участвовать в сборе подписей, который прошел накануне. Они считают, что Национальный избирательный совет создал условия, при которых невозможно собрать необходимые 4,3 млн подписей.

Эванс отметил, что движение продолжит добиваться проведения нового референдума. По мнению оппозиции, НИС отвел мало времени на подготовку и сам прием заявлений, а также организовал недостаточное количество центров сбора подписей.