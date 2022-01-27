В Китае продолжает расти число заболевших COVID за сутки перед Олимпийскими играми

Власти сообщили о 63 новых случаях на материке, днем ранее было выявлено 44 заболевших. Только в 25 случаях коронавирус передался на местном уровне, во всех остальных случаях он был завезен в страну приезжими.

Число новых бессимптомных случаев, которые КНР не классифицирует как подтвержденные случаи, составило 55 против 64 днем ранее.

Летальных исходов зарегистрировано не было, в результате чего число погибших составило 4 636 человек. По состоянию на 26 января в материковом Китае было зарегистрировано 105 811 случаев заболевания.