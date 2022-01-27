Украину в ближайшие дни посетит министр обороны Канады Анита Ананд

Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо…

Военные инструкторы из этой страны пробудут на Украине по меньшей мере до 2025-го года, их миссию расширят, но летальное оружие Оттава поставлять Киеву отказалась.

В связи с активной эмиграцией в Канаду в начале прошлого века этнических украинцев из Российской и Австро-Венгерской империй, а затем из Украинской ССР и независимой Украины в конце столетия Канада вышла на третье место в мире по числу постоянно живущих там украинцев после России и собственно Украины.