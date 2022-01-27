Посол России в США рассказал, что принимающая сторона поставила вопрос о его отъезде.

Анатолий Антонов пояснил журналистам, что это связано с взаимными визовыми ограничениями на работу дипломатов двух стран – в Вашингтоне недовольны тем, что Москва до сих пор не выдала визы охранникам американского посла.

По словам Антонова, он получил ультиматум – или визы должны быть выданы до апреля, или ему придется уехать. Всего же, по словам Антонова, за 4 года его работы на этом посту США из-за непродления виз были вынуждены покинуть 120 сотрудников российского посольства.

Из-за ограничений на число сотрудников американское посольство в Москве с мая прошлого года полностью прекратило выдачу неиммиграционных виз россиянам.