США передали России письменный ответ на ее требования в рамках переговоров о гарантиях безопасности.

Об этом объявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, который вскоре после передачи собрал специальную пресс-конференцию.

Там он рассказал, что конкретное содержание документа Вашингтон пока публиковать не будет. Известно лишь, что США вновь подтвердили принципиальную неготовность удовлетворить главное требование в России – дать письменные гарантии нерасширения НАТО на Украину и Грузию. В то же время часть выдвинутых требований американская сторона готова как минимум обсуждать.

Также госсекретарь подчеркнул, что над итоговым текстом работал в том числе лично президент Джо Байден.