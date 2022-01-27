Канада будет оказывать постоянную поддержку Украине, чтобы она могла защитить себя

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канада отправит на Украину нелетальную технику и будет осуществлять обмен разведданными и помогать бороться с кибератаками. По его словам, поддержка направлена для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Трюдо отметил, что власти Канады продлили учебную операцию «Объединитель» на три года и расширили миссию. Это оперативная группа вооруженных сил Канады и Украины для обеспечения безопасности Украины. Канадские военные инструкторы останутся на Украине до 2025 года.