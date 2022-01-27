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00:45, 27 января 2022

Пушилин: ДНР не знает о возможных диверсиях Киева или НАТО в Крыму

Он сообщил, что такой информацией не обладает.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбассе готовятся возможные постановочные химатаки по примеру Сирии. Он надеется, что Украина не пойдне пойдет на это.


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