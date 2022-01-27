Пушилин: ДНР не знает о возможных диверсиях Киева или НАТО в Крыму

Он сообщил, что такой информацией не обладает.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбассе готовятся возможные постановочные химатаки по примеру Сирии. Он надеется, что Украина не пойдне пойдет на это.
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Он сообщил, что такой информацией не обладает.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбассе готовятся возможные постановочные химатаки по примеру Сирии. Он надеется, что Украина не пойдне пойдет на это.
М.Захарова: Алексей Алексеевич, вы меня не слышите.
А.Венедиктов: Нет, я слышу. Я просто хочу понять. Вы мне не объясняете. Значит, чего-то Лавров сказал. Кулак, может быть, показал.
М.Захарова: Если вы меня слышите, но не понимаете, значит, вопрос не во мне. Тональность переговоров заключалась в ответах Лаврова на уточняющие вопросы Блинкена…