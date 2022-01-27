Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейсов из Стамбула в Россию

Пассажиры рейса Стамбул — Санкт-Петербург не могут дождаться вылета с понедельника, сообщается в telegram-канале SHOT. Ранее в Стамбуле прошел сильный снегопад.
Источник видео: telegram-канал SHOT.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Пассажиры рейса Стамбул — Санкт-Петербург не могут дождаться вылета с понедельника, сообщается в telegram-канале SHOT. Ранее в Стамбуле прошел сильный снегопад.
Источник видео: telegram-канал SHOT.
М.Захарова: Алексей Алексеевич, вы меня не слышите.
А.Венедиктов: Нет, я слышу. Я просто хочу понять. Вы мне не объясняете. Значит, чего-то Лавров сказал. Кулак, может быть, показал.
М.Захарова: Если вы меня слышите, но не понимаете, значит, вопрос не во мне. Тональность переговоров заключалась в ответах Лаврова на уточняющие вопросы Блинкена…