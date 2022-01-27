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00:00, 27 января 2022

Украина планирует взять кредиты на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы

«Мы со всеми нашими ключевыми партнерами договариваемся о пакетах финансовой помощи в виде государственных гарантий или прямых межправительственных займов. Первая уже Канада объявила о пакете помощи в 120 миллионов долларов, Еврокомиссия приняла решение о выделении 1,2 млрд евро. Сегодня мы провели переговоры с правительством Франции относительно аналогичного пакета», — сказал замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн объявила о новом пакете финансовой помощи для Украины.


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