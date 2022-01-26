Козак надеется, что встреча «Нормандской четверки» в Берлине пройдет конструктивно

Он отметил, что нужно всем сторонам собраться в столице Германии.

Также он призвал к конструктивному диалогу: «Может быть, будем более конструктивно в «Нормандском формате». Потому что сегодня похвастаться нечем. Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, прогресс практически нулевой», — сказал Козак по итогам переговоров политсоветников лидеров «Нормандской четверки» в Париже". Ранее Украина заявила, что разногласий по Донбассу на встрече советников глав Нормандского формата было много. Стороны готовы работать над ними.