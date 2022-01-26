Козак: Вопрос о ситуации на границе Украины в формате советников лидеров «Нормандской четверки» не обсуждается

Он также отметил, что давить на Украину не имеет никакого смысла, так как это суверенное государство.
«Они должны сами завершить этот конфликт, братоубийственную войну», — сказал Дмитрий Козак.
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Он также отметил, что давить на Украину не имеет никакого смысла, так как это суверенное государство.
«Они должны сами завершить этот конфликт, братоубийственную войну», — сказал Дмитрий Козак.
М.Захарова: Алексей Алексеевич, вы меня не слышите.
А.Венедиктов: Нет, я слышу. Я просто хочу понять. Вы мне не объясняете. Значит, чего-то Лавров сказал. Кулак, может быть, показал.
М.Захарова: Если вы меня слышите, но не понимаете, значит, вопрос не во мне. Тональность переговоров заключалась в ответах Лаврова на уточняющие вопросы Блинкена…