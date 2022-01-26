Турция предлагает провести в Стамбуле заседаний трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Украине

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунена. Он поблагодарил турецкую сторону за предложение и проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к личным встречам. По мнению, Киннунена именно такой формат переговоров повысит их качество и конфиденциальность.