Турция предлагает провести в Стамбуле заседаний трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Украине

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунена. Он поблагодарил турецкую сторону за предложение и проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к личным встречам. По мнению, Киннунена именно такой формат переговоров повысит их качество и конфиденциальность.
2022-01-26T22:33:05+03:00
2022-01-26T22:33:05+03:00
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22:33, 26 января 2022
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