Столтенберг: Переговоры необходимы, так как войска России рядом с Украиной находятся в высокой степени боеготовности

«Напряжение нарастает. Россия наращивает военное присутствие, мы видим больше военных не только вокруг Украины, но и в Белоруссии. В то же время это заставляет больше стараться, чтобы добиться политического решения», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
2022-01-26T22:10:54+03:00
2022-01-26T22:10:54+03:00
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22:10, 26 января 2022
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