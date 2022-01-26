Столтенберг: Переговоры необходимы, так как войска России рядом с Украиной находятся в высокой степени боеготовности

«Напряжение нарастает. Россия наращивает военное присутствие, мы видим больше военных не только вокруг Украины, но и в Белоруссии. В то же время это заставляет больше стараться, чтобы добиться политического решения», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.