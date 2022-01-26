Столтенберг: НАТО готова прислушаться к озабоченностям России

Также генеральный секретарь НАТО заявил, что они передали России письменный ответ на ее предложения по безопасности. «Мы еще раз призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию. НАТО твердо убеждена, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии», — сказал Столтенберг.