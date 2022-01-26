Минюст обновил список СМИ-иноагентов

В него вошли организации людей, которые ранее были признаны физлицами-иноагентами.

Это ООО «Новая глава» журналиста «Радио Свободы*» Андрея Григорьева и ООО «ЛПНМ» (Лед под ногами майора) Максима Заговора* из «Команды 29».

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Максим Заговора - физлицо, признанное иностранным агентом.