Минюст обновил список СМИ-иноагентов

В него вошли организации людей, которые ранее были признаны физлицами-иноагентами.
Это ООО «Новая глава» журналиста «Радио Свободы*» Андрея Григорьева и ООО «ЛПНМ» (Лед под ногами майора) Максима Заговора* из «Команды 29».
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В него вошли организации людей, которые ранее были признаны физлицами-иноагентами.
Это ООО «Новая глава» журналиста «Радио Свободы*» Андрея Григорьева и ООО «ЛПНМ» (Лед под ногами майора) Максима Заговора* из «Команды 29».
М.Захарова: Алексей Алексеевич, вы меня не слышите.
А.Венедиктов: Нет, я слышу. Я просто хочу понять. Вы мне не объясняете. Значит, чего-то Лавров сказал. Кулак, может быть, показал.
М.Захарова: Если вы меня слышите, но не понимаете, значит, вопрос не во мне. Тональность переговоров заключалась в ответах Лаврова на уточняющие вопросы Блинкена…