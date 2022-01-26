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21:34, 26 января 2022

США отклонили требование России запретить Украине вступать в НАТО

«Мы ясно даем понять, что существуют основные принципы, которые мы стремимся поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и альянсы», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.


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