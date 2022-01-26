США отклонили требование России запретить Украине вступать в НАТО

«Мы ясно даем понять, что существуют основные принципы, которые мы стремимся поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и альянсы», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.