Блинкен выразил надежду, что США не придется отправлять войска в Европу

Заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя передачу ответов США на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, США согласовывали свой ответ с Украиной и союзниками, а Байден принимал активное участие в его составлении.



Он также заявил, что ожидает в ближайшие дни разговора с Лавровым для проработке дальнейших шагов.