Великобритания и США рассматривает возможность размещения по 1 тыс военнослужащих Европе

Это может случиться в Румынии, Болгарии и Венгрии, пишет Daily Telegraph со ссылкой на своего источника в Министерстве обороны Великобритании. Ударные группы будут сопоставимы с теми, которые уже находятся в странах Балтии и Польше.



Ранее канал CNN сообщал аналогичную информацию, что США обсуждают такую возможность со своими союзниками.