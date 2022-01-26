США передали ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Об этом сообщил корреспондент Bloomberg. Примерно одновременно с этим сообщением поступила информация от ТАСС, что в МИД России на Смоленскую площадь прибыл посол США Джон Салливан. Тем не менее, официального подтверждения информации о передачи ответов пока что нет.



Ранее предложения России по гарантиям безопасности обсуждали в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен.