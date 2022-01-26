США и союзники рассматривают возможность разместить тысячи дополнительных военных в Восточной Европе

Они могут быть размещены в Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом решение пока не принято, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Все страны, которые принимают участие в этих переговорах, готовы отправить дополнительно около тысячи военнослужащих. При этом не все члены НАТО готовы к таким мерам.