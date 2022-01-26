Z Архив новостей новости
5 0 6 0
19:29, 26 января 2022

Болгарские военные не будут воевать на Украине без соответствующего решения в Парламенте

Об этом сообщил министр обороны Болгарии, добавив, что этого решения «не предвидится». Местные СМИ сообщают, что министр сообщил об отсутствии планов по участию военных формирований за пределами Болгарии.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии стремятся к деэскалации ситуации на Украине при помощи дипломатических инструментов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 219 6 18589 21.01
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 137 6 13002 07:27
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 107 6 10355 22.01
Новости

фото: t.me/nexta_live Лавров: страны Запада находятся в каком-то военном угаре Министр иностранных дел считает, что Запад только и делает, что говорит о «наказаниях» России за нападение на Украину…

5 61 6 6087
Новости

Турчак: РФ должна поддержать самопровозглашенные ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений Это заявил первый вице спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак…

5 85 6 8574
Новости

Лавров: Россия стремится сократить зависимость от доллара По его словам, США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к своей валюте…

5 45 6 5414
Новости

Песков: Слушание в ЕСПЧ дела о катастрофе боинга MH17 не стоит высоко в кремлевской повестке дня Позиция Кремля по этому вопросу не изменилась, добавил пресс-секретарь президента…

5 78 6 9508
Новости

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Матвиенко считает, что Киев, вероятнее всего, вынашивает планы по разрешению ситуации с ДНР и ЛНР силовым путем Запад развязал против РФ настоящую информационную войну, считает она…

5 43 6 6307
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 94 6 14212 20.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 106 6 17081 09:08
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43680 21.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Владимир Зеленский: Без паники. С верой в Украину и мир Президент Украины подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»...

5 44 6 9111 19.01
8читать ;смотреть
Новости

ЕСПЧ сегодня начнет рассматривать иск Нидерландов и Украины против России Он связан с гибелью почти 300 пассажиров самолета «Малазийских авиалиний», который в 2014 году был сбит на востоке Украины…

5 33 6 6765
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6340 22.01
Блоги

«Американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине» Комментарий посольства России в США…

5 116 6 21356 08:53
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 143 6 27284 25.01

Популярное за неделю

Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 101072
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 73 6 84236 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 10 6 6627 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 181 6 269176 20.01
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 85168 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9406365
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5148325

Сегодня в эфире