Болгарские военные не будут воевать на Украине без соответствующего решения в Парламенте

Об этом сообщил министр обороны Болгарии, добавив, что этого решения «не предвидится». Местные СМИ сообщают, что министр сообщил об отсутствии планов по участию военных формирований за пределами Болгарии.



Ранее сообщалось, что власти Болгарии стремятся к деэскалации ситуации на Украине при помощи дипломатических инструментов.