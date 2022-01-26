Адвокат Софьи Сапеги сообщил, что в течение месяца его адвокатская лицензия закончится

Это произойдет по решению Минюста Белоруссии, которое сочло адвоката Александра Филановича «недостаточно квалифицированным», сообщил он на своей странице в Facebook.



Россиянка Софья Сапега находится на территории Белоруссии с мая 2021 года после посадки самолета авиакомпании Ryanair, ей предъявлен ряд обвинений по уголовным делам.