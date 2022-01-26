Борис Джонсон лично санкционировал эвакуацию кошек и собак из Афганистана

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на электронные письма МИД Великобритании. Письма были обнародованы специальной комиссией по иностранным делам, которая проводит расследование вывода войск из Афганистана.



При этом ранее на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр организовал эвакуацию животных из британской благотворительной организации.