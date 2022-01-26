В случае вторжения России на Украину цена на нефть может подскочить до $150 за баррель

Также мировой ВВП снизится с прогнозируемых 4.1% до 0.9% первой половине 2022 года, такой прогноз дает JP Morgan Economic Research. Кроме того, если начнется война, в первой половине 2022 года случится рост мировой инфляции с 3% до 7.2% годовых.



Рост цен на нефть до 150 долларов объясняется тем, что Россия входит в пятерку крупнейших нефтегазодобывающих стран мира. Поэтому в ответ на санкции стран Запада Россия может отрезать Европу от запасов нефти и газа. Это приведет к скачку цен.