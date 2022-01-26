ФРГ зависит от российского газа примерно на 55%, — министр экономики ФРГ Хабек

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил на брифинге в Берлине, что в прошедшие годы 55% газового импорта поступали в Германию из России. «Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее», — сказал Хабек. Уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас 40%. Это меньше, чем в прошлом году. Однако такой запас обеспечивает безопасность энергосбережения, заявили в власти Германии.

Также официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал слухи о том, что в Берлине планируют отказаться от поставок газа из России: «Германия ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу».

Ранее заместитель МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сказал, что в Польше сомневаются насчёт надёжности ФРГ в ситуации, которая сейчас сложилась вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей Германии отказаться от проекта «Северный поток — 2».