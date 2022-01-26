ДНР будут приветствовать любое решение по оказанию помощи Донецку и Луганску

Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Такое мнение он высказал после инициативы депутатов «Единой России», которые обратились к руководству страны с просьбой помочь ДНР и ЛНР. Помощь будет представлять из себя военные поставки и меры для обеспечения безопасности их граждан.