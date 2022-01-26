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17:26, 26 января 2022

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» обязали передавать данные о пользователях силовикам по необходимости

Сервисы «Яндекс» добавили в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно законодательству, они обязаны хранить и по первому требованию передавать властям данные пользователей, пишет «Роскомсвобода». Компания «Яндекс» официально прокомментировала ситуацию: «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить».


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