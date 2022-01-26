Госдума приняла в I чтении законопроект о единых принципах электронного голосования для всех выборов в России

Проект был внесен, поскольку сейчас электронное дистанционное голосование регулируется временными законами. Депутат Дмитрий Вяткин, один из соавторов, заявил, что закон нужен, чтобы «передать на откуп центральным избирательным комиссиям в регионах фактическое регулирование введения тех или иных систем дистанционного электронного голосования».
2022-01-26T17:24:38+03:00
2022-01-26T17:24:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:24, 26 января 2022
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